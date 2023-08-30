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​Фреснеда стал игроком «Спортинга», отступные – 80 млн евро официально

30 Августа 2023 • 19:45 Комментировать

Лиссабонский «Спортинг» на своём официальном сайте сообщил о том, что правый защитник Иван Фреснеда перебрался в клуб из «Вальядолида». 18-летний футболист поставил подписи под контрактом, который рассчитан до конца июня 2028 года. В трудовом соглашении Фреснеды прописаны отступные в 80 миллионов евро.

«Для меня огромная гордость - представлять этот великий клуб и носить эту футболку. Я очень рад начать новый этап и хочу насладиться им в полной мере», - сказал Фреснеда клубной пресс-службе.

Стоит сказать, что в летнее трансферное окно Ивана Фреснеду слухи связывали с «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру,
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