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Чемпионат Португалии

«Порту» на 90-й минуте матча с «Риу Аве» превратил поражение в победу

29 Августа 2023 • 00:20 Комментировать
Риу Аве
1:2
Порту
окончен

Третий тур Примейры мог завершиться неожиданным результатом. «Риу Аве» и «Порту» редко били по воротам и лишь по разу попали в створ в основное время поединка. Вот только у хозяев эта попытка стала голевой, Коштинья реализовал пенальти на 52-й минуте и едва не принес победу со счетом 1:0. В компенсированное время фаворит всё перевернул. Вандерсон Галено сравнял счет с 11-метрового, а Иван Маркано вырвал победу - 2:1.

«Драконы» идут в лидерах, набрав 9 очков.

Протокол игры  
Риу Аве1:2Порту
(1:0) Коштинья52' 

(1:1) Галено Вандерсон 90'

(2:1) Маркано Иван 90'

Маграо ЖерсонЖосуэ Са  56' 75' (Зе Мануэль ( 75') Панталон Ренато  62'Сантос Адерлан  16'КоштиньяИдрисси Амин  32' 64' (Гомеш Витор ( 64') Родригеш ГонсалуРоналдо ФабиоЖока 75' (Патрик II ( 75') Боатенг Эммануль IIГраса Жоау 64' (Руиз Леонардо ( 64')
Запасные: Алвес СавиоBruno VenturaФлорес ЛукасМонтейру АндреЭрнани Жорже
Кошта ДиогуМариу Жоау III 78' (Франко Андре ( 78') Пепе КеплерМаркано ИванЗанузи Зайду 62' (Лодер Дэнни ( 62'  76') Эуштакиу СтивенНико Гонсалес  20' 78' (Франсиско Мартинес ( 78') Пепе VIТареми Мехди 78' (Боржеш Гонсалу ( 78') Галено ВандерсонМартинес Антонио III 62' (Венделл Боргес ( 62'  68')
Запасные: Варела АланКардозу ФабиуГруйич МаркоРамош Клаудиу
28 августа. Стадион "Эштадиу ду Риу Аве" (Вила ду Конде).

 

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6.80 4.70 1.41
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Сегодня, 29 Августа
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