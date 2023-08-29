«Порту» на 90-й минуте матча с «Риу Аве» превратил поражение в победу

Третий тур Примейры мог завершиться неожиданным результатом. «Риу Аве» и «Порту» редко били по воротам и лишь по разу попали в створ в основное время поединка. Вот только у хозяев эта попытка стала голевой, Коштинья реализовал пенальти на 52-й минуте и едва не принес победу со счетом 1:0. В компенсированное время фаворит всё перевернул. Вандерсон Галено сравнял счет с 11-метрового, а Иван Маркано вырвал победу - 2:1.
«Драконы» идут в лидерах, набрав 9 очков.
Протокол игры
|(1:0) Коштинья52'
(1:1) Галено Вандерсон 90'
(2:1) Маркано Иван 90'
Маграо Жерсон•Жосуэ Са 56'75' (Зе Мануэль (75') •Панталон Ренато• 62'Сантос Адерлан• 16'Коштинья•Идрисси Амин 32'64' (Гомеш Витор (64') •Родригеш Гонсалу•Роналдо Фабио•Жока75' (Патрик II (75') •Боатенг Эммануль II•Граса Жоау64' (Руиз Леонардо (64')
Кошта Диогу•Мариу Жоау III78' (Франко Андре (78') •Пепе Кеплер•Маркано Иван•Занузи Зайду62' (Лодер Дэнни (62') • 76'Эуштакиу Стивен•Нико Гонсалес 20'78' (Франсиско Мартинес (78') •Пепе VI•Тареми Мехди78' (Боржеш Гонсалу (78') •Галено Вандерсон•Мартинес Антонио III62' (Венделл Боргес (62') 68'
Запасные: Варела Алан•Кардозу Фабиу•Груйич Марко•Рамош Клаудиу
28 августа. Стадион "Эштадиу ду Риу Аве" (Вила ду Конде).
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