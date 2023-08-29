«Порту» на 90-й минуте матча с «Риу Аве» превратил поражение в победу

Третий тур Примейры мог завершиться неожиданным результатом. «Риу Аве» и «Порту» редко били по воротам и лишь по разу попали в створ в основное время поединка. Вот только у хозяев эта попытка стала голевой, Коштинья реализовал пенальти на 52-й минуте и едва не принес победу со счетом 1:0. В компенсированное время фаворит всё перевернул. Вандерсон Галено сравнял счет с 11-метрового, а Иван Маркано вырвал победу - 2:1.

«Драконы» идут в лидерах, набрав 9 очков.