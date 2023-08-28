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«Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» за 100 миллионов евро

28 Августа 2023 • 08:28 Комментировать

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта дал комментарий касательно возможного ухода из команды нападающего Давида Нереса, интерес к которому проявляет петербургский «Зенит».

Как сообщает A Bola, руководитель имеет четкую позицию по данному вопросу. Кошта в беседе с журналистами заявил, что бразильский игрок не будет продан в текущее трансферное окно. Сделка возможна только в том случае, если за трансфер Нереса заплатят 100 миллионов евро, которые прописаны в качестве клаузулы.

Давид связан контрактом с «орлами» до лета 2027 года. В текущем сезоне чемпионата Португалии он сделал два ассиста в трех матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Руй Кошта Давид Нерес
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