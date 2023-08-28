Ди Мария - Месси: «Гном, ты обезумел, остановись»

Полузащитник сборной Аргентины и португальской «Бенфики» Анхель ди Мария обратился к нападающему Лионелю Месси, дебютировавшему в МЛС.

«Гном, ты обезумел, остановись», - гласит сообщение Анхеля в социальных сетях.

Месси дебютировал в МЛС матчем против «Нью-Йорк Ред Буллс». 36-летний аргентинец вышел на замену и отметился забитым мячом под занавес встречи.

В нынешнем сезоне Лионель принял участие в девяти матчах за «Интер Майами» во всех турнирах, забил 11 голов и сделал три результативные передачи. Трудовое соглашение Месси с американским клубом рассчитано до конца 2025 года.