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Чемпионат Португалии

«Спортинг» скромно обыграл «Фамаликан»

28 Августа 2023 • 00:36 Комментировать
Спортинг Л
1:0
Фамаликан
окончен

В третьем туре чемпионата Португалии «Спортинг» играл против хорошо стартовавшего «Фамаликана». Лиссабонцы в два раза чаще контролировали мяч и били по воротам. А свой перевес смогли воплотить в голы только раз. Жуан Паулинью стал автором победного гола на 52-й минуте.

«Спортинг» победил со счетом 1:0 и продолжает идти без потерь, у противника четыре очка.

Протокол игры  
Спортинг Л1:0Фамаликан
(1:0) Паулинью Жуан52'  
Адан АнтониоДиоманде УсманКоатес Себастьян  45'Инасиу ГонсалуЭсгаю Рикарду 66' (Матеус Рейс ( 66') Сантуш Нуну II 60' (Катаму Жени ( 60') Юлманд Мортен 84' (Тринкан Франсишку ( 84') Морита Хидемаса  90'ПотеПаулинью Жуан 84' (Браганса Даниэл ( 84') Дьёкереш Виктор  23'
Запасные: Эдвардс МаркусИзраэль ФранкоМорейра АфонсуНету ЛуишРибейру Родригу
Жуниор ЛуисАгиррегабириа МартинРиччели  31'Отавио ЭдмилсонМоура ФрансишкуЮссуф ЗейдуАссунсао Густаво 60' (Родригеш Афонсу ( 60') Добре Алекс 60' (Лииматта Отсо ( 60') Са Гуштаву 60' (Топич Мирко ( 60'  68') Аранда Оскар 73' (Родригес Хосе Луис ( 73') Кадис Хондер 80' (Араухо Перейра ( 80')
Запасные: Де Хас ЮстинЗлобин ИванСантос НатанЛакукс Том
27 августа. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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Спортинг Лиссабон Фамаликан
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