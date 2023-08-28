«Спортинг» скромно обыграл «Фамаликан»

В третьем туре чемпионата Португалии «Спортинг» играл против хорошо стартовавшего «Фамаликана». Лиссабонцы в два раза чаще контролировали мяч и били по воротам. А свой перевес смогли воплотить в голы только раз. Жуан Паулинью стал автором победного гола на 52-й минуте.
«Спортинг» победил со счетом 1:0 и продолжает идти без потерь, у противника четыре очка.
Протокол игры
|(1:0) Паулинью Жуан52'
Адан Антонио•Диоманде Усман•Коатес Себастьян• 45'Инасиу Гонсалу•Эсгаю Рикарду66' (Матеус Рейс (66') •Сантуш Нуну II60' (Катаму Жени (60') •Юлманд Мортен84' (Тринкан Франсишку (84') •Морита Хидемаса• 90'Поте•Паулинью Жуан84' (Браганса Даниэл (84') •Дьёкереш Виктор 23'
Жуниор Луис•Агиррегабириа Мартин•Риччели• 31'Отавио Эдмилсон•Моура Франсишку•Юссуф Зейду•Ассунсао Густаво60' (Родригеш Афонсу (60') •Добре Алекс60' (Лииматта Отсо (60') •Са Гуштаву60' (Топич Мирко (60') • 68'Аранда Оскар73' (Родригес Хосе Луис (73') •Кадис Хондер80' (Араухо Перейра (80')
Запасные: Де Хас Юстин•Злобин Иван•Сантос Натан•Лакукс Том
27 августа. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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