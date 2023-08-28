«Спортинг» скромно обыграл «Фамаликан»

В третьем туре чемпионата Португалии «Спортинг» играл против хорошо стартовавшего «Фамаликана». Лиссабонцы в два раза чаще контролировали мяч и били по воротам. А свой перевес смогли воплотить в голы только раз. Жуан Паулинью стал автором победного гола на 52-й минуте.

«Спортинг» победил со счетом 1:0 и продолжает идти без потерь, у противника четыре очка.