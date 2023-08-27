«Бенфика» расправилась с «Жил Висенте»

Лиссабонская «Бенфика» одержала вторую победу в начавшемся сезоне португальской Примейры, переиграв на выезде «Жил Висенте».

Первый мяч с пенальти забил Анхель ди Мария, но основные события игры произошли во второй ее половине.Рафа Силва и Петар Муса забили еще по мячу, гарантировав победу своей команде, даже несмотря на два ответных гола хозяев поля.