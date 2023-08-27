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Чемпионат Португалии

«Бенфика» расправилась с «Жил Висенте»

27 Августа 2023 • 00:32 Комментировать
Жил Висенте
2:3
Бенфика
окончен

Лиссабонская «Бенфика» одержала вторую победу в начавшемся сезоне португальской Примейры, переиграв на выезде «Жил Висенте».

Первый мяч с пенальти забил Анхель ди Мария, но основные события игры произошли во второй ее половине.Рафа Силва и Петар Муса забили еще по мячу, гарантировав победу своей команде, даже несмотря на два ответных гола хозяев поля. 

Протокол игры  
Жил Висенте1:3Бенфика
  19'Ди Мария Анхель (0:1)
  53'Силва Рафа (0:2)
(1:2) Шаброль Тиджани74'  
  90'Муса Петар (1:3)
ЭндрюФильо Жозе Карлос  78'Перейра ГабриэлРубен МигельБута ЛеонардуТиба Педру  29'Гбане Мори 66' (Коррея Фелиш ( 66') Хавьер Марлон 66' (Депу ( 66') Фудзимото КаньяДомингес Максим  17'Роко Батурина 66' (Шаброль Тиджани ( 66')
Запасные: Боас Кико ВиласАраужо БрианКастильо ХесусМигель МонтейруЛопес МануэльСимоэш Андре
Соареш СамуэлБах АлександрСилва АнтониуОтаменди НиколасЭурснес ФредрикФлорентину  67' 75' (Шикинью Франциску ( 75') Кекчю Оркун  45' 75' (Невеш Жоау ( 75') Ди Мария АнхельСилва Рафа  68' 90' (Муса Петар ( 90') Мариу Жоау 63' (Нерес Давид ( 63') Кабрал Артур 63' (Тенгстедт Каспер ( 63')
Запасные: Трубин АнатолийАраужу ТомашРодригес Фелипе IIРистич Михайло
26 августа. Стадион "Municipal de Barcelos".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Жил Висенте
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