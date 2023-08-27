«Бенфика» расправилась с «Жил Висенте»

Лиссабонская «Бенфика» одержала вторую победу в начавшемся сезоне португальской Примейры, переиграв на выезде «Жил Висенте».
Первый мяч с пенальти забил Анхель ди Мария, но основные события игры произошли во второй ее половине.Рафа Силва и Петар Муса забили еще по мячу, гарантировав победу своей команде, даже несмотря на два ответных гола хозяев поля.
Протокол игры
|19'Ди Мария Анхель (0:1)
|53'Силва Рафа (0:2)
|(1:2) Шаброль Тиджани74'
|90'Муса Петар (1:3)
Эндрю•Фильо Жозе Карлос• 78'Перейра Габриэл•Рубен Мигель•Бута Леонарду•Тиба Педру• 29'Гбане Мори66' (Коррея Фелиш (66') •Хавьер Марлон66' (Депу (66') •Фудзимото Канья•Домингес Максим• 17'Роко Батурина66' (Шаброль Тиджани (66')
Соареш Самуэл•Бах Александр•Силва Антониу•Отаменди Николас•Эурснес Фредрик•Флорентину 67'75' (Шикинью Франциску (75') •Кекчю Оркун 45'75' (Невеш Жоау (75') •Ди Мария Анхель•Силва Рафа 68'90' (Муса Петар (90') •Мариу Жоау63' (Нерес Давид (63') •Кабрал Артур63' (Тенгстедт Каспер (63')
26 августа. Стадион "Municipal de Barcelos".
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