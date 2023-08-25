​«Брага» анонсировала трансфер Моутинью

Полузащитник Жоау Моутинью продолжит карьеру в «Браге». Пресс-служба клуба анонсировала трансфер, опубликовав видео, на котором кто-то перематывает запястья. Ясно, что речь идёт о Моутинью, ведь он обычно выходит на футбольное поле с перемотанными запястьями.

«Брага» подпишет Моутинью бесплатно как свободного агента. Португалец остался без клуба после того, как летом истёк срок его контракта с английским «Вулверхэмптоном».

В сентябре Жоау Моутинью отпразднует свой 37-й день рождения. Ранее в родной Португалии полузащитник выступал за «Спортинг» и «Порту».