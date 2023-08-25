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Ди Мария высказался о Месси и Марадоне

25 Августа 2023 • 11:05 Комментировать

Полузащитник «Бенфики» Анхель ди Мария рассказал о своем отношении к легендам аргентинского футбола – Лионелю Месси и Диего Марадоне.

«Быть рядом с лучшим в течение стольких лет – это привилегия. У меня отличные отношения с Месси, мы многого добились вместе. Это огромный успех.

Марадона? Диего меня всегда поддерживал и защищал. Это мой кумир. Он останется в моем сердце навсегда», - цитирует Анхеля DSports Radio.

Напомним, что в прошлом году ди Мария вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. Годом ранее Анхель выиграл с «альбиселесте» Кубок Америки.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Анхель Ди Мария
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