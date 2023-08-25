Ди Мария рассказал, когда уйдёт из сборной Аргентины

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария, который играет на клубном уровне за португальскую «Бенфику», ответил на вопрос о том, когда планирует завершить карьеру в сборной Аргентины.

«Кубок Америки – крайний срок для меня в сборной. Я буду следить за тем, какой состав выберет главный тренер. Буду ждать вызова, хотя он никому не гарантирован. Хочу продолжать выступать за клуб и сборную. Мне по-прежнему интересны титулы», - передает слова 35-летнего вингера DSports Radio.

Следующий розыгрыш Кубка Америки состоится в 2024 году. Сборная Аргентины является действующим чемпионом турнира.