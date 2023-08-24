​Ди Мария: «Мне предлагали невероятные суммы в Саудовской Аравии»

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария в летнее трансферное окно вернулся в «Бенфику». По словам 35-летнего аргентинца, он получал предложения из Саудовской Аравии.

«Мне поступало много звонков из Саудовской Аравии. Суммы, которые они предлагали, были невероятными. Но я выбирал сердцем и захотел перебраться в «Бенфику», - сказал ди Мария DSportsRadio.

Анхель ди Мария уже выступал за «Бенфику» в 2007-2010 годах. За тот отрезок времени аргентинец провёл 123 официальных матча, в которых забил 17 голов и отдал 28 результативных передач на партнёров.