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​Ди Мария: «Мне предлагали невероятные суммы в Саудовской Аравии»

24 Августа 2023 • 17:58 Комментировать

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария в летнее трансферное окно вернулся в «Бенфику». По словам 35-летнего аргентинца, он получал предложения из Саудовской Аравии.

«Мне поступало много звонков из Саудовской Аравии. Суммы, которые они предлагали, были невероятными. Но я выбирал сердцем и захотел перебраться в «Бенфику», - сказал ди Мария DSportsRadio.

Анхель ди Мария уже выступал за «Бенфику» в 2007-2010 годах. За тот отрезок времени аргентинец провёл 123 официальных матча, в которых забил 17 голов и отдал 28 результативных передач на партнёров.

Саудовская Аравия вошла в топ-10 лиг по стоимости составов
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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анхель Ди Мария
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