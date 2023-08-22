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​«Аль-Наср» объявил о трансфере игрока сборной Португалии официально

22 Августа 2023 • 19:43 Комментировать

«Аль-Наср» официально объявил о том, что состав команды пополнил полузащитник Отавио. 28-летний футболист подписал с аравийским клубом контракт на три сезона.

Предыдущим клубом Отавио был «Порту». По информации из прессы, за трансфер хавбека «Аль-Наср» заплатил «драконам» 60 миллионов евро.

За плечами Отавио 14 матчей за национальную сборную Португалии. В них полузащитник записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

Добавим, что «Аль-Наср» начал путь в новом чемпионате Саудовской Аравии с двух поражений. За этот клуб, как известно, выступает звёздный португалец Криштиану Роналду.

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