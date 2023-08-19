Романо: Отавио стал игроком «Аль-Насра»

Полузащитник «Порту» Отавио станет партнёром Криштиану Роналду в аравийском «Аль-Насре».

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, клуб из Эр-Рияда» договорился к португальским грандом о трансфере на сумму в 60 миллионов евро. Сообщается, что аравийский коллектив выплатит сумму несколькими частями. Игроку осталось уладить контрактные формальности и пройти медицинское обследование перед сделкой, которая станет рекордной продажей для «драконов».

Напомним, что Отавиу выступал за «Порту» с 2014 года, проведя 282 матча во всех турнирах и забив 31 гол. Партнёрами игрока португальской сборной в «Аль-Насре» станут Криштиану Роналду, Садио Мане, Марцело Брозович, Алекс Теллес, Секо Фофана и Талиска.