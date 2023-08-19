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​«Аль-Наср» Роналду покупает ещё одного португальца за 60 млн евро

19 Августа 2023 • 13:41 Комментировать

Полузащитник Отавиу в ближайшее время сменит «Порту» на «Аль-Наср». Как сообщает O Jogo, саудовский клуб согласился реализовать опцию выкупа, прописанную в контракте игрока. Речь идёт о 60 миллионах евро.

Отмечается, что «Аль-Наср» хочет заплатить 20 миллионов сразу, а ещё 40 миллионов евро – двумя последующими траншами. «Порту» ведёт переговоры о том, чтобы получить сразу более высокую сумму.

Отавиу 28 лет. За первую команду «Порту» полузащитник провёл 283 официальных матча, в которых забил 31 гол и отдал 75 результативных передач на партнёров.

Как известно, за «Аль-Наср» выступает звёздный Криштиану Роналду.

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Порту Аль-Наср Отавиу трансферы футбола - лето 2023
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