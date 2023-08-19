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Чемпионат Португалии

«Спортинг» продолжает побеждать на старте сезона

19 Августа 2023 • 00:24 Комментировать
Каза Пиа
1:2
Спортинг Л
окончен

Победно начавшие новый сезон «Каза Пиа» и «Спортинг» открывали программу второго тура Примейры. Гости были активнее и опаснее впереди, что принесло им победу со счётом 2:1. Уже на третьей минуте Жуан Паулинью шикарно и результативно пробил с лета. После перерыва в течение трех минут команды обменялись голами Клейтона и Паулинью.

«Спортинг» становится единоличным лидером чемпионата Португалии.

Протокол игры  
Каза Пиа1:2Спортинг Л
  3'Паулинью Жуан (0:1)
(1:1) Афонсо Клейтон Мишель58'  
  61'Паулинью Жуан (1:2)
Батишта РикардуВарела Фернанду  55'Фернандеш ВашкуЗолотич НерминЛаррасабаль Гаиска 70' (Жералдеш Андре ( 70') Лело ЛеонардоКастро Пабло 71' (Нето Анжело ( 71'  90') Beni  45' 86' (Мартинс Рафаэл VI ( 86') Сома Юки 65' (Андраде Фернандо ( 65') Годвин СавиурАфонсо Клейтон Мишель 65' (Кардозо Фелиппе ( 65')
Запасные: Нунеш ЖоауЖажа КоэльоПаэс ЛукасTiago Dias2
Адан АнтониоДиоманде УсманКоатес СебастьянИнасиу Гонсалу  72'Эсгаю Рикарду 64' (Матеус Рейс ( 64') Сантуш Нуну II 64' (Катаму Жени ( 64') Морита ХидемасаПоте 88' (Фернандеш Матеуш ( 88') Эдвардс Маркус 75' (Юлманд Мортен ( 75') Паулинью Жуан 89' (Тринкан Франсишку ( 89') Дьёкереш Виктор
Запасные: Израэль ФранкоAfonso MoreiraНету ЛуишРибейру Родригу
18 августа. Стадион "Мунисипал де Риу Майор".

 

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