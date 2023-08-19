«Спортинг» продолжает побеждать на старте сезона

Победно начавшие новый сезон «Каза Пиа» и «Спортинг» открывали программу второго тура Примейры. Гости были активнее и опаснее впереди, что принесло им победу со счётом 2:1. Уже на третьей минуте Жуан Паулинью шикарно и результативно пробил с лета. После перерыва в течение трех минут команды обменялись голами Клейтона и Паулинью.

«Спортинг» становится единоличным лидером чемпионата Португалии.