«Спортинг» продолжает побеждать на старте сезона

Победно начавшие новый сезон «Каза Пиа» и «Спортинг» открывали программу второго тура Примейры. Гости были активнее и опаснее впереди, что принесло им победу со счётом 2:1. Уже на третьей минуте Жуан Паулинью шикарно и результативно пробил с лета. После перерыва в течение трех минут команды обменялись голами Клейтона и Паулинью.
«Спортинг» становится единоличным лидером чемпионата Португалии.
Протокол игры
|3'Паулинью Жуан (0:1)
|(1:1) Афонсо Клейтон Мишель58'
|61'Паулинью Жуан (1:2)
Батишта Рикарду•Варела Фернанду• 55'Фернандеш Вашку•Золотич Нермин•Ларрасабаль Гаиска70' (Жералдеш Андре (70') •Лело Леонардо•Кастро Пабло71' (Нето Анжело (71') • 90'Beni 45'86' (Мартинс Рафаэл VI (86') •Сома Юки65' (Андраде Фернандо (65') •Годвин Савиур•Афонсо Клейтон Мишель65' (Кардозо Фелиппе (65')
Запасные: Нунеш Жоау•Жажа Коэльо•Паэс Лукас•Tiago Dias2
Адан Антонио•Диоманде Усман•Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу• 72'Эсгаю Рикарду64' (Матеус Рейс (64') •Сантуш Нуну II64' (Катаму Жени (64') •Морита Хидемаса•Поте88' (Фернандеш Матеуш (88') •Эдвардс Маркус75' (Юлманд Мортен (75') •Паулинью Жуан89' (Тринкан Франсишку (89') •Дьёкереш Виктор
Запасные: Израэль Франко•Afonso Moreira•Нету Луиш•Рибейру Родригу
18 августа. Стадион "Мунисипал де Риу Майор".
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