Инасиу продлит контракт со «Спортингом», новые отступные составят 60 миллионов евро

Центральный защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу близок к тому, чтобы продлить контракт со своей командой. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, сумма отступных по новому соглашению составит 60 миллионов евро.

Ранее футболистом интересовались клубы из Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль». Также Инасиу был связан с «ПСЖ», но трансфер так и не продвинулся с мёртвой точки.

21-летний Инасиу в прошлом сезоне провёл 33 матча в чемпионате Португалии, где отметился голом и тремя результативными передачами. За сборную Португалии защитник успел провести два официальных матча.