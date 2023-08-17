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Инасиу продлит контракт со «Спортингом», новые отступные составят 60 миллионов евро

17 Августа 2023 • 12:42 Комментировать
Каза Пиа
...
Спортинг Л
18.08 22:15

Центральный защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу близок к тому, чтобы продлить контракт со своей командой. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, сумма отступных по новому соглашению составит 60 миллионов евро.

Ранее футболистом интересовались клубы из Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль». Также Инасиу был связан с «ПСЖ», но трансфер так и не продвинулся с мёртвой точки.

21-летний Инасиу в прошлом сезоне провёл 33 матча в чемпионате Португалии, где отметился голом и тремя результативными передачами. За сборную Португалии защитник успел провести два официальных матча.

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Спортинг Лиссабон Гонсалу Инасиу трансферы футбола - лето 2023
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