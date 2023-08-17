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Моутинью выбрал себе новый клуб

17 Августа 2023 • 08:36 Комментировать

Опытный португальский полузащитник Жоау Моутинью, у которого истек срок действия контракта с английским «Вулверхэмптоном», может продолжить карьеру на родине. Об этом рапортуют журналисты издания Record.

По сведениям источника, 36-летний хавбек договорился о подписании однолетнего трудового договора с «Порту». Моутинью имеет опыт выступлений за «драконов». Жоау защищал цвета команды с 2010 по 2013 год.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 36 поединках за «Вулверхэмптон» во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. В его пассиве три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Жоау Моутинью
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