Моутинью выбрал себе новый клуб

Опытный португальский полузащитник Жоау Моутинью, у которого истек срок действия контракта с английским «Вулверхэмптоном», может продолжить карьеру на родине. Об этом рапортуют журналисты издания Record.

По сведениям источника, 36-летний хавбек договорился о подписании однолетнего трудового договора с «Порту». Моутинью имеет опыт выступлений за «драконов». Жоау защищал цвета команды с 2010 по 2013 год.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 36 поединках за «Вулверхэмптон» во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. В его пассиве три желтые карточки.