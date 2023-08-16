Атакующий полузащитник Педру Гонсалвеш, которого слухи ранее связывали с европейскими грандами, продлил контракт со «Спортингом». Лиссабонские «львы» официально объявили о том, что 25-летний футболист поставил подписи под новым трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2026/2027. В нём прописана опция возможного выкупа Гонсалвеша за 80 миллионов евро.

Педру Гонсалвеш выступает за «Спортинг» со средины августа 2020 года. С тех пор полузащитник провёл за лиссабонский клуб 130 официальных матчей. В них португалец забил 58 голов и отдал 34 результативных паса на партнёров.