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«Спортинг» продлил контракт с Гонсалвешем – ранее его связывали с грандами официально

16 Августа 2023 • 21:17 Комментировать
Каза Пиа
...
Спортинг Л
18.08 22:15

Атакующий полузащитник Педру Гонсалвеш, которого слухи ранее связывали с европейскими грандами, продлил контракт со «Спортингом». Лиссабонские «львы» официально объявили о том, что 25-летний футболист поставил подписи под новым трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2026/2027. В нём прописана опция возможного выкупа Гонсалвеша за 80 миллионов евро.

Педру Гонсалвеш выступает за «Спортинг» со средины августа 2020 года. С тех пор полузащитник провёл за лиссабонский клуб 130 официальных матчей. В них португалец забил 58 голов и отдал 34 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Педру Гонсалвеш
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