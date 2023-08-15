«Бенфика» в меньшинстве упустила победу над «Боавиштой» на 90-й минуте и проиграла

Матч первого тура Примейры «Боавишта» - «Бенфика» получился боевым с элементами драмы. Сразу после стартового свистка хозяева начали получать желтые карточки, на что фаворит ответил красивой атакой, в которой точку поставил Анхель ди Мария. Петар Муса был удален за грубость на 50-й минуте, а Роберт Боженик тут же сравнял счет на добивании. Рафа Силва вернул перевес «Бенфики», но соперник вырвал ничью на 90-й минуте с пенальти - 2:2. А на 14-й минуте уже тоже вдесятером хозяева вырвали победу - 3:2
Протокол игры
|22'Ди Мария Анхель (0:1)
|(1:1) Боженик Роберт55'
|76'Силва Рафа (1:2)
|(2:2) Лоуренсу Бруну II 90'
|(3:2) Боженик Роберт 90'
Гонсалвеш Жуан II•Мальейру Педро•Авазьем Чидозье•Абаскаль Родриго63' (Феррейра Филипе (63') •Онимаэчи Сопуручукву Бруно• 67'Перес Себастьян• 14'Макута Гайус 11'63' (Вукотич Илия (63') •Агра Салвадор80' (Де Сантис Джериел (80') •Рейзиньо Мигель 1'46' (Лоуренсу Бруну II (46') • 90'Мораиш Тиагу80' (Berna (80') • 90'Боженик Роберт
Влаходимос Одиссеас•Бах Александр• 82'Силва Антониу• 88'Отаменди Николас•Журасек Давид90' (Ристич Михайло (90') •Невеш Жоау85' (Шикинью Франциску (85') •Кекчю Оркун85' (Флорентину (85') •Ди Мария Анхель 54'54' (Родригес Фелипе II (54') •Силва Рафа 66'85' (Нерес Давид (85') •Эурснес Фредрик•Муса Петар 50'
Запасные: Тенгстедт Каспер•Соареш Самуэл•Жоао Виктор•Мариу Жоау
14 августа. Стадион "Бесса" (Порту).
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