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«Бенфика» в меньшинстве упустила победу над «Боавиштой» на 90-й минуте и проиграла

15 Августа 2023 • 00:53 Комментировать
Боавишта
3:2
Бенфика
окончен

Матч первого тура Примейры «Боавишта» - «Бенфика» получился боевым с элементами драмы. Сразу после стартового свистка хозяева начали получать желтые карточки, на что фаворит ответил красивой атакой, в которой точку поставил Анхель ди Мария. Петар Муса был удален за грубость на 50-й минуте, а Роберт Боженик тут же сравнял счет на добивании. Рафа Силва вернул перевес «Бенфики», но соперник вырвал ничью на 90-й минуте с пенальти - 2:2. А на 14-й минуте уже тоже вдесятером хозяева вырвали победу - 3:2

Протокол игры  
Боавишта3:2Бенфика
  22'Ди Мария Анхель (0:1)
(1:1) Боженик Роберт55'  
  76'Силва Рафа (1:2)
(2:2) Лоуренсу Бруну II 90'  
(3:2) Боженик Роберт 90'  
Гонсалвеш Жуан IIМальейру ПедроАвазьем ЧидозьеАбаскаль Родриго 63' (Феррейра Филипе ( 63') Онимаэчи Сопуручукву Бруно  67'Перес Себастьян  14'Макута Гайус  11' 63' (Вукотич Илия ( 63') Агра Салвадор 80' (Де Сантис Джериел ( 80') Рейзиньо Мигель  1' 46' (Лоуренсу Бруну II ( 46'  90') Мораиш Тиагу 80' (Berna ( 80'  90') Боженик Роберт
Запасные: Luis PiresMartim TavaresВатай МасакиКамара Ибраима III
Влаходимос ОдиссеасБах Александр  82'Силва Антониу  88'Отаменди НиколасЖурасек Давид 90' (Ристич Михайло ( 90') Невеш Жоау 85' (Шикинью Франциску ( 85') Кекчю Оркун 85' (Флорентину ( 85') Ди Мария Анхель  54' 54' (Родригес Фелипе II ( 54') Силва Рафа  66' 85' (Нерес Давид ( 85') Эурснес ФредрикМуса Петар  50'
Запасные: Тенгстедт КасперСоареш СамуэлЖоао ВикторМариу Жоау
14 августа. Стадион "Бесса" (Порту).

 

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