«Бенфика» в меньшинстве упустила победу над «Боавиштой» на 90-й минуте и проиграла

Матч первого тура Примейры «Боавишта» - «Бенфика» получился боевым с элементами драмы. Сразу после стартового свистка хозяева начали получать желтые карточки, на что фаворит ответил красивой атакой, в которой точку поставил Анхель ди Мария. Петар Муса был удален за грубость на 50-й минуте, а Роберт Боженик тут же сравнял счет на добивании. Рафа Силва вернул перевес «Бенфики», но соперник вырвал ничью на 90-й минуте с пенальти - 2:2. А на 14-й минуте уже тоже вдесятером хозяева вырвали победу - 3:2