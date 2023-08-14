«Порту» одержал волевую победу в матче с «Морейренсе»

«Порту» подошёл в ранге фаворита к выездному матчу с «Морейренсе». Тем не менее, «драконы» долго не могли распечатать чужие ворота, несмотря на игровой перевес, и даже первыми пропустили на 51-й минуте. Впрочем, португальский гранд добился своего в заключительной четверти. Сначала Антонио Мартинес сравнял счет, а вскоре Венделл из-за пределов штрафной забил решающий гол - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Frimpong51'
|68'Мартинес Антонио III (1:1)
|74'Венделл Боргес (1:2)
Кевин Оливейра•Пинто Денис 77'90' (Маседо Родриго (90') •Марсело Феррейра•Маракас•Frimpong90' (Сильва Фабиано (90') • 90'Франко Гонсало•Офори Лоуренс 63'90' (Амадор Педру (90') •Кодисанг Кобамело75' (Pedro Aparicio (75') •Osorio Costa Silva Alan375' (Madson (75') •Камачу Жоау•Луис Андре V
Запасные: Matar Manga•Кайо Секко•Рамос Рубен•Сантос Рафаэл II
Кошта Диогу•Мариу Жоау III 22'46' (Мартинес Антонио III (46') • 72'Кардозу Фабиу•Маркано Иван•Венделл Боргес 78'• 90'Эуштакиу Стивен•Груйич Марко56' (Ромариу (56'•Нико Гонсалес70') • 90'Отавио Эдмилсон•Пепе VI•Галено Вандерсон• 69'Тареми Мехди90' (Франко Андре (90')
14 августа. Стадион "Жоаким Алмейда Фрейтас" (Морейра-де-Конегуш).
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