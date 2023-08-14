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Чемпионат Португалии

«Порту» одержал волевую победу в матче с «Морейренсе»

14 Августа 2023 • 22:49 Комментировать
Морейренсе
1:2
Порту
окончен

«Порту» подошёл в ранге фаворита к выездному матчу с «Морейренсе». Тем не менее, «драконы» долго не могли распечатать чужие ворота, несмотря на игровой перевес, и даже первыми пропустили на 51-й минуте. Впрочем, португальский гранд добился своего в заключительной четверти. Сначала Антонио Мартинес сравнял счет, а вскоре Венделл из-за пределов штрафной забил решающий гол - 2:1.

Протокол игры  
Морейренсе1:2Порту
(1:0) Frimpong51'  
  68'Мартинес Антонио III (1:1)
  74'Венделл Боргес (1:2)
Кевин ОливейраПинто Денис  77' 90' (Маседо Родриго ( 90') Марсело ФеррейраМаракасFrimpong 90' (Сильва Фабиано ( 90'  90') Франко ГонсалоОфори Лоуренс  63' 90' (Амадор Педру ( 90') Кодисанг Кобамело 75' (Pedro Aparicio ( 75') Osorio Costa Silva Alan3 75' (Madson ( 75') Камачу ЖоауЛуис Андре V
Запасные: Matar MangaКайо СеккоРамос РубенСантос Рафаэл II
Кошта ДиогуМариу Жоау III  22' 46' (Мартинес Антонио III ( 46'  72') Кардозу ФабиуМаркано ИванВенделл Боргес  78'  90'Эуштакиу СтивенГруйич Марко 56' (Ромариу ( 56'Нико Гонсалес 70'  90') Отавио ЭдмилсонПепе VIГалено Вандерсон  69'Тареми Мехди 90' (Франко Андре ( 90')
Запасные: Карму ДавидЛодер ДэнниРамош КлаудиуЗанузи ЗайдуБоржеш Гонсалу
14 августа. Стадион "Жоаким Алмейда Фрейтас" (Морейра-де-Конегуш).

 

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