«Порту» одержал волевую победу в матче с «Морейренсе»

«Порту» подошёл в ранге фаворита к выездному матчу с «Морейренсе». Тем не менее, «драконы» долго не могли распечатать чужие ворота, несмотря на игровой перевес, и даже первыми пропустили на 51-й минуте. Впрочем, португальский гранд добился своего в заключительной четверти. Сначала Антонио Мартинес сравнял счет, а вскоре Венделл из-за пределов штрафной забил решающий гол - 2:1.