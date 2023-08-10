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Чемпионат Португалии

«Бенфика» взяла Суперкубок Португалии

10 Августа 2023 • 00:56 Комментировать
Бенфика
2:0
Порту
окончен

Лиссабонская «Бенфика» стала обладателем Суперкубка Португалии, обыграв в финальном матче «Порту». Оба мяча были забиты в середине второй половины игры - сперва отличился Анхель ди Мария, а вскоре после него добавил вышедший на замену Петар Муса.

Отыграть хотя бы один гол «драконы» не сумели, и «Бенфика» выиграла свой девятый Суперкубок Португалии.

Протокол игры  
Бенфика2:0Порту
(1:0) Ди Мария Анхель61'  
(2:0) Муса Петар68'  
Влаходимос Одиссеас  87'Бах Александр  43'Силва АнтониуОтаменди НиколасРистич Михайло  15' 46' (Журасек Давид ( 46') Невеш Жоау  49' 75' (Шикинью Франциску ( 75'  84') Кекчю Оркун  28' 70' (Флорентину ( 70') Мариу Жоау  16' 46' (Муса Петар ( 46') Ди Мария Анхель 90' (Скьеллеруп Андреас ( 90') Эурснес ФредрикСилва Рафа
Запасные: Тенгстедт КасперСоареш СамуэлРодригес Фелипе IIЖоао Виктор
Кошта ДиогуПепе VI  45'Пепе Кеплер  33'  90'Маркано ИванЗанузи Зайду  56' 82' (Боржеш Гонсалу ( 82') Отавио ЭдмилсонЭуштакиу Стивен  51' 66' (Мартинес Антонио III ( 66') Груйич Марко 70' (Мариу Жоау III ( 70') Галено ВандерсонТареми Мехди 82' (Франсиско Мартинес ( 82') Лодер Дэнни  29' 66' (Ромариу ( 66')
Запасные: Нико ГонсалесКардозу ФабиуРамош КлаудиуФранко Андре
09 августа. Стадион "Муниципал де Авейру".

 

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