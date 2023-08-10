«Бенфика» взяла Суперкубок Португалии

Лиссабонская «Бенфика» стала обладателем Суперкубка Португалии, обыграв в финальном матче «Порту». Оба мяча были забиты в середине второй половины игры - сперва отличился Анхель ди Мария, а вскоре после него добавил вышедший на замену Петар Муса.

Отыграть хотя бы один гол «драконы» не сумели, и «Бенфика» выиграла свой девятый Суперкубок Португалии.