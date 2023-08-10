«Бенфика» взяла Суперкубок Португалии

Лиссабонская «Бенфика» стала обладателем Суперкубка Португалии, обыграв в финальном матче «Порту». Оба мяча были забиты в середине второй половины игры - сперва отличился Анхель ди Мария, а вскоре после него добавил вышедший на замену Петар Муса.
Отыграть хотя бы один гол «драконы» не сумели, и «Бенфика» выиграла свой девятый Суперкубок Португалии.
Протокол игры
|(1:0) Ди Мария Анхель61'
|(2:0) Муса Петар68'
Влаходимос Одиссеас• 87'Бах Александр• 43'Силва Антониу•Отаменди Николас•Ристич Михайло 15'46' (Журасек Давид (46') •Невеш Жоау 49'75' (Шикинью Франциску (75') • 84'Кекчю Оркун 28'70' (Флорентину (70') •Мариу Жоау 16'46' (Муса Петар (46') •Ди Мария Анхель90' (Скьеллеруп Андреас (90') •Эурснес Фредрик•Силва Рафа
Кошта Диогу•Пепе VI• 45'Пепе Кеплер 33'• 90'Маркано Иван•Занузи Зайду 56'82' (Боржеш Гонсалу (82') •Отавио Эдмилсон•Эуштакиу Стивен 51'66' (Мартинес Антонио III (66') •Груйич Марко70' (Мариу Жоау III (70') •Галено Вандерсон•Тареми Мехди82' (Франсиско Мартинес (82') •Лодер Дэнни 29'66' (Ромариу (66')
Запасные: Нико Гонсалес•Кардозу Фабиу•Рамош Клаудиу•Франко Андре
09 августа. Стадион "Муниципал де Авейру".
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