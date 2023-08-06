Третья футболка лиссабонского «Спортинга» посвящена Криштиану Роналду

Лиссабонский «Спортинг» представил футболки на следующий сезон, и третий комплект формы клуба посвящен Криштиану Роналду. Помимо этого, презентация состоялась в специальный день - шестого августа 2003 года, то есть ровно двадцать лет тому назад, был открыт стадион «Спортинга» «Жозе Альваладе».

Тогда же, в 2003 году, произошло и расставание с Криштиану Роналду, которого купил «Манчестер Юнайтед». Португальская суперзвезда провела в «Спортинге» лишь один сезон, но его до сих пор чтут и уважают.

И потому на третьем комплекте футболок, в которых будет играть «Спортинг», появилась аббревиатура CR7 - логотип знаменитого футболиста.