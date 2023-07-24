Защитник национальной сборной Японии Кенто Мисао перешёл из португальской «Санта-Клары» в бельгийский «АХ Лёвен». Об этом на официальном сайте клуба проинформировала пресс-служба бельгийской стороны.

27-летний футболист подписал с «АХ Лёвеном» двухлетний контракт, сумма трансфера не уточняется. Согласно заявлениям пресс-службы, Мисао стал первым японским игроком команды.

Японский спортсмен может играть на позиции центрального полузащитника с акцентированием внимания на оборонительные действия. При необходимости он также может появиться на поле в качестве центрального защитника.