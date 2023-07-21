Руй Кошта: «Я принадлежу «Бенфике»

Президент португальской «Бенфики» Руй Кошта пояснил, почему любит именно этот клуб. По словам Кошты, который успел в свое время поиграть в «Милане» при Карло Анчелотти, он принадлежит «орлам».

- То, что дала мне «Бенфика» - она сформировала меня, как спортсмена, мой стиль, мою философию и менталитет. Они совпадают с ценностями «Бенфики» - побеждать, быть амбициозным, но в то же время уважительным. С этими принципами мы и движемся вперед. Корректные, открытые, честные и побеждающие, - цитирует слова Кошты derbyderbyderby.it.

Руй Кошта стал президентом «Бенфики» в 2021 году.