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Фанаты «Бока Хуниорс» не хотят отпускать Варелу в «Порту»

21 Июля 2023 • 03:02 Комментировать

Весной мы сообщали о том, что сразу два английских клуба заинтересовались аргентинским игроком Аланом Варелой, но в итоге он решил выбрать для себя романский чемпионат - португальский, если быть точным.

На его услуги претендует «Порту», однако болельщики «Боки» не хотят отпускать полюбившегося полузащитника - накануне кубкового матча клуба с «Барракас» они устроили трогательную сцену, с распеванием песен в честь игрока, призывая того передумать.

Но, похоже, этого не случится - «Боке» нужны деньги и футболист юношеской аргентинской сборной все-таки покинет свой нынешний клуб. ​

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Бока Хуниорс Алан Варела
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