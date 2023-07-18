Бывший нападающий «Порту»: «Клуб не должен отпускать Тареми»

В последнее время появились сведения о том, что иранским нападающим Мехди Тареми заинтересовались итальянские гранды «Милан» и «Интер». Между тем бывшие футболисты «Порту» считают, что клуб не должен расставаться с Тареми, которому тридцать лет. На эту тему высказался Домингуш Пасиенсия.

- Его надо оставить, учитывая качество его игры. Он - лучший нападающий «Порту» на данный момент. Конечно, 15 миллионов - это хорошие деньги. Но и спортивная отдача от него очень велика, - цитирует слова Пасиенсии Radio Renascenca.

Пасиенсия выступа за «Порту» с 1987 по 1997 год, а затем в 1999-2001.