Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Нападающий «Порту» Тареми получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

11 Июля 2023 • 22:28 Комментировать
Бенфика
...
Порту
08.08 22:45

Форвард «Порту» Мехди Тареми может усилить «Аль-Хиляль».

Иранец уже отказывался от варианта продолжения карьеры в Саудовской Аравии, о чём сообщалось в конце прошлого месяца. По сведениям инсайдера Николо Скиры, «Аль-Хиляль» по-прежнему настаивает на сделке: клуб предложил 30-летнему игроку контракт до 2026 года с зарплатой в 15 млн евро в год.

Действующее трудовое соглашение Тареми с «Порту» истекает по окончании сезона-2023/24. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 млн евро.

В прошедшей кампании Мехди Тареми стал автором 31 гола и 14 результативных передач в 51 поединке за «драконов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Порту Аль-Хиляль Мехди Тареми трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕНФИКА ПОРТУ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
11 Июля
22:28 · Португалия. Примейра-лига
Нападающий «Порту» Тареми получил выгодное предложение из Саудовской Аравии
16:17 · Италия. Серия А
Альба может не воссоединиться с Месси
15:39 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» объявит о трансфере Дьёкереша в ближайшее время слухи
15:13 · Португалия. Примейра-лига
Самый возрастной футболист в мире продлил контракт с нынешним клубом
08:04 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» подписала полузащитника сборной Чехии официально
01:42 · Португалия. Примейра-лига
Футре: «Ди Мария будет выигрывать матчи для «Бенфики» в одиночку»
10 Июля
22:35 · Англия. Премьер-лига
Назван лидер текущего лета по трансферным доходам 1
14:25 · Испания. Ла Лига
«Бетис» согласовал контракт с Бельерином
09:12 · Испания. Ла Лига
Фелиш может перейти в португальский клуб
08:27 · Португалия. Примейра-лига
Роналду нашёл новичка для «Аль-Насра» и начал переговоры
09 Июля
10:39 · Португалия. Примейра-лига
Клуб Роналду хочет подписать игрока «Порту»
08 Июля
00:03 · Англия. Чемпионшип
«Спортинг» согласовал самое дорогое приобретение в своей истории 1
07 Июля
19:34 · Франция. Лига 1
Угарте – вторая самая дорогая продажа в истории лиссабонского «Спортинга»
17:11 · Россия. Премьер-лига
​Паулинью было бы интересно играть в России – агент
15:53 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нацелился на нападающего «Спортинга» Паулинью
Все новости
Рекомендуем