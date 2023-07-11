Нападающий «Порту» Тареми получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Форвард «Порту» Мехди Тареми может усилить «Аль-Хиляль».

Иранец уже отказывался от варианта продолжения карьеры в Саудовской Аравии, о чём сообщалось в конце прошлого месяца. По сведениям инсайдера Николо Скиры, «Аль-Хиляль» по-прежнему настаивает на сделке: клуб предложил 30-летнему игроку контракт до 2026 года с зарплатой в 15 млн евро в год.

Действующее трудовое соглашение Тареми с «Порту» истекает по окончании сезона-2023/24. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 млн евро.

В прошедшей кампании Мехди Тареми стал автором 31 гола и 14 результативных передач в 51 поединке за «драконов».