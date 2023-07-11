Лиссабонский «Спортинг» близок к завершению перехода шведского нападающего «Ковентри» Виктора Дьёкереша.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, руководство «львов» официально завершит сделку с форвардом в ближайшие часы. Уже сегодня, 11 июля, игрок вылетит из Лондона в Лиссабон со своим агентом, после чего будет объявлен рекордный трансфер «Спортинга» в размере 24 миллионов евро.

Напомним, что Виктор Дьёкереш в прошедшем сезоне провёл 50 матчей в рамках всех турниров, забив 23 гола. В 13 поединках в футболке шведской национальной команды он стал автором трёх мячей.