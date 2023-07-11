Самый возрастной футболист в мире продлил контракт с нынешним клубом

Самый возрастной футболист мирового футбола Кадзуёси Миура принял решение продолжить профессиональную карьеру.

В социальных сетях португальского «Оливейренсе», в составе которого выступает 56-летний нападающий, появилось подтверждение продления контракта игрока. В составе клуба второго по силе португальского дивизиона Миура провёл три матча в прошедшем сезоне, не отличившись забитыми мячами.

Напомним, что Кадзуёси провёл 89 встреч в футболке японской национальной команды, забив 55 голов. С 1986 года Миура сыграл в 786 профессиональных матчах, выходя на поле в пяти десятилетиях.