Полузащитник сборной Чехии и пражской «Славии» Давид Юрасек продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Новым местом работы 22-летнего футболиста стала лиссабонская «Бенфика». Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года. Об этом сообщается на официальном сайте «орлов».

В минувшем сезоне Юрасек принял участие в 31 поединке чемпионата Чехии, в которых отметился двумя забитыми мячами и семью голевыми передачами. Вместе со «Славией» полузащитник стал победителем Кубка страны сезона-2022/2023.

За сборную Чехии Давид дебютировал в марте против Польши (3:1).