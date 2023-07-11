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«Бенфика» подписала полузащитника сборной Чехии официально

11 Июля 2023 • 08:04 Комментировать

Полузащитник сборной Чехии и пражской «Славии» Давид Юрасек продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Новым местом работы 22-летнего футболиста стала лиссабонская «Бенфика». Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года. Об этом сообщается на официальном сайте «орлов».

В минувшем сезоне Юрасек принял участие в 31 поединке чемпионата Чехии, в которых отметился двумя забитыми мячами и семью голевыми передачами. Вместе со «Славией» полузащитник стал победителем Кубка страны сезона-2022/2023.

За сборную Чехии Давид дебютировал в марте против Польши (3:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Давид Юрасек
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