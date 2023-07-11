Футре: «Ди Мария будет выигрывать матчи для «Бенфики» в одиночку»

Легендарный Паулу Футре, умудрившийся в своей карьере поиграть и за «Порту», и за «Спортинг», и за «Спортинг», с нетерпением ждет начала выступлений Анхеля ди Марии за «Бенфику». Он уверен в том, что аргентинец сможет самостоятельно решать матчи в пользу своего нового-старого клуба.

- Он будет дарить зрелища и самостоятельно решать исход матчей. Чемпионат мира показал, что он находится в хорошей физической форме. В общем, я жду много красивых свершений, - цитирует слова Футре итальянское новостное агентство ITASportPress.

Прошлый сезон Анхель ди Мария провел в туринском «Ювентусе».