Роналду нашёл новичка для «Аль-Насра» и начал переговоры

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет видеть в своей команде хавбека Отавио, выступающего в чемпионате Португалии за «Порту». Об этом рапортует издание A Bola.

Как стало известно журналистам, форвард лично созвонился с полузащитником и пригласил его в свою команду. Руководство «Аль-Насра», в свою очередь, готово заплатить за игрока 40 миллионов евро. Отавио связан контрактными обязательствами с «Порту» до середины 2025 года.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 поединках во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и девять результативных передач.