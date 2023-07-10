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Роналду нашёл новичка для «Аль-Насра» и начал переговоры

10 Июля 2023 • 08:27 Комментировать

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет видеть в своей команде хавбека Отавио, выступающего в чемпионате Португалии за «Порту». Об этом рапортует издание A Bola.

Как стало известно журналистам, форвард лично созвонился с полузащитником и пригласил его в свою команду. Руководство «Аль-Насра», в свою очередь, готово заплатить за игрока 40 миллионов евро. Отавио связан контрактными обязательствами с «Порту» до середины 2025 года.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 поединках во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Отавио трансферы футбола - лето 2023
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