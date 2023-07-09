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Клуб Роналду хочет подписать игрока «Порту»

09 Июля 2023 • 10:39 Комментировать

Полузащитник «Порту» Отавио может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Согласно данным Maisfutebol, в подписании 28-летнего португальца заинтересован «Аль-Наср».

Клаузула хавбека составляет 40 миллионов евро, однако саудовский клуб предложил за него меньше указанной суммы. Контракт футболиста с португальским грандом рассчитан до середины 2025 года.

В минувшем сезоне Отавио принял участие в 44 поединках за «Порту» во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Добавим, что за «Аль-Наср» выступает звездный португальский нападающий Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Аль-Наср Отавио
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