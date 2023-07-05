«Бенфика» намекнула на скорый приход в клуб ди Марии

Лиссабонская «Бенфика» в своих соцсетях опубликовала красочный короткий видеоролик, в котором показаны развевающийся аргентинский флаг, домашний стадион «орлов» «Эстадиу да Луш» и фанаты клуба. После первых 10 минут после публикации пост собрал сотни комментариев, авторы которых уверены, что это – намёк на скорый приход в клуб аргентинской звезды Анхеля ди Марии.

Напомним, что по последним новостям 35-летний аргентинец договорился с «Бенфикой» о переходе. Ранее он покинул туринский «Ювентус», получив статус свободного агента.

В среду о готовящейся презентации игрока в новом клубе сообщил всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо.