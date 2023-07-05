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«Бенфика» намекнула на скорый приход в клуб ди Марии

05 Июля 2023 • 20:56 Комментировать
Бенфика
...
Порту
08.08 22:45

Лиссабонская «Бенфика» в своих соцсетях опубликовала красочный короткий видеоролик, в котором показаны развевающийся аргентинский флаг, домашний стадион «орлов» «Эстадиу да Луш» и фанаты клуба. После первых 10 минут после публикации пост собрал сотни комментариев, авторы которых уверены, что это – намёк на скорый приход в клуб аргентинской звезды Анхеля ди Марии.

Напомним, что по последним новостям 35-летний аргентинец договорился с «Бенфикой» о переходе. Ранее он покинул туринский «Ювентус», получив статус свободного агента.

В среду о готовящейся презентации игрока в новом клубе сообщил всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анхель Ди Мария трансферы футбола - лето 2023
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