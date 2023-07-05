«Бенфика» договорилась с ди Марией о трансфере

Лиссабонская «Бенфика» в скором времени подпишет полузащитника Анхеля ди Марию, который после ухода из туринского «Ювентуса» стал свободным агентом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны уладили все условия перехода.

По информации источника, «Бенфика» в данный момент уже готовится к тому, чтобы официально объявить о трансфере ди Марии и провести презентацию футболиста. Напомним, Анхель уже выступал за лиссабонский клуб, пока летом 2010 года не перебрался в мадридский «Реал».

Ди Мария в прошлом сезоне выступал за «Ювентус», где отметился 4 голами и 4 ассистами в Серии А.