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Жезуш может стать самым высокооплачиваемым тренером сборных

29 Июня 2023 • 23:27 Комментировать

Португальский тренер Жорже Жезуш может стать самым высокооплачиваемым футбольным тренером мира, который работает с национальными командами. Для этого ему надо принять приглашение из Саудовской Аравии.

По информации бразильского портала Uol, специалисту на новом месте работы будут платить 10 млн евро в год – столько в мире ни один наставник национальной команды не получает. Отмечается, что контракт будет рассчитан на три ближайших года.

Напомним, что в минувшем футбольном сезоне в Европе Жезуш возглавлял стамбульский «Фенербахче». Под его руководством турецкий гранд смог взять первый за девять лет трофей – Кубок Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Саудовской Аравии Жорже Жезуш
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