Жезуш может стать самым высокооплачиваемым тренером сборных

Португальский тренер Жорже Жезуш может стать самым высокооплачиваемым футбольным тренером мира, который работает с национальными командами. Для этого ему надо принять приглашение из Саудовской Аравии.

По информации бразильского портала Uol, специалисту на новом месте работы будут платить 10 млн евро в год – столько в мире ни один наставник национальной команды не получает. Отмечается, что контракт будет рассчитан на три ближайших года.

Напомним, что в минувшем футбольном сезоне в Европе Жезуш возглавлял стамбульский «Фенербахче». Под его руководством турецкий гранд смог взять первый за девять лет трофей – Кубок Турции.