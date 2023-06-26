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Нападающий «Порту» отказался от переезда в Саудовскую Аравию слухи

26 Июня 2023 • 21:07 Комментировать
Бенфика
...
Порту
08.08 22:45

Иранский форвард «Порту» Мехди Тареми намерен продолжить свою профессиональную карьеру в Европе.

По информации журналиста Саши Тавольери, нападающий «драконов» отклонил предложение аравийского «Аль-Хиляля» из-за желания продолжить карьеру в Европе. Сообщается, что «Марсель» является главным претендентом на игрока, а другими клубами, заинтересованными в иранце, выступают «Лилль» и «Милан». «Порту» планирует выручить за своего нападающего от 15 до 20 миллионов евро.

Напомним, что Мехди Тареми выступает в футболке португальского гранда с 2020 года. Его 31 гол и 14 ассистов в прошедшем сезоне помогли «драконам» выиграть Кубок Португалии и местный Кубок лиги.

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Порту Аль-Хиляль Мехди Тареми трансферы футбола - лето 2023
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