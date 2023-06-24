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​Ди Мария подпишет контракт с «Бенфикой» на следующей неделе

24 Июня 2023 • 19:20 Комментировать

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария на следующей неделе подпишет контракт с «Бенфикой». Документы уже готовы. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Трудовое соглашение между 35-летним ди Марией и «Бенфикой» будет рассчитано на один сезон – до конца июня 2024 года.

Напомним, что ди Мария уже выступал за «Бенфику» в 2007-2010 годах. Дальше аргентинский футболист играл за «Реал», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентус». За туринский клуб в сезоне 2022/2023 Анхель провёл 40 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анхель Ди Мария трансферы футбола - лето 2023
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