Диогу Кошта, скорее всего, останется в «Порту»

Голкипер «Порту» Диогу Кошта с большой долей вероятности продолжит выступать за «драконов» в следующем сезоне. По информации от Record Portugal, команда Сержиу Консейсау не намерена отпускать вратаря по скидке. Напомним, у Кошты есть отступные в размере 70 миллионов евро.

Кошта ранее был интересен ряду клубов из Английской премьер-лиги, включая лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Португалец до сих пор открыт к переходу, но вряд ли кто-то будет платить за него требуемые отступные.

Диогу в прошедшем розыгрыше чемпионата Португалии провёл 33 матча, в 17 из которых сохранил свои ворота сухими.