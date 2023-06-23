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Чемпионат Португалии

Диогу Кошта, скорее всего, останется в «Порту»

23 Июня 2023 • 10:54 Комментировать

Голкипер «Порту» Диогу Кошта с большой долей вероятности продолжит выступать за «драконов» в следующем сезоне. По информации от Record Portugal, команда Сержиу Консейсау не намерена отпускать вратаря по скидке. Напомним, у Кошты есть отступные в размере 70 миллионов евро.

Кошта ранее был интересен ряду клубов из Английской премьер-лиги, включая лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Португалец до сих пор открыт к переходу, но вряд ли кто-то будет платить за него требуемые отступные.

Диогу в прошедшем розыгрыше чемпионата Португалии провёл 33 матча, в 17 из которых сохранил свои ворота сухими.

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Порту Диогу Кошта трансферы футбола - лето 2023
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