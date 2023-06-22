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Чемпионат Португалии

Ди Мария согласовал контракт с «Бенфикой»

22 Июня 2023 • 09:57 Комментировать

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария переезжает в португальский чемпионат. Как информирует издание Record, новым местом работы 35-летнего вингера станет лиссабонская «Бенфика». Стороны провели переговоры и договорились о подписании однолетнего контракта.

Важным фактором при переговорах был защитник «орлов» Николас Отаменди, который является партнером Анхеля по национальной команде.

В начале текущего месяца ди Мария объявил об уходе из туринского «Ювентуса». В прошедшем сезоне аргентинец принял участие в 40 поединках за «старую синьору», отметившись восемью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анхель Ди Мария
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