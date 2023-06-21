Назван новый клуб ди Марии

Звездный аргентинский вингер Анхель ди Мария близок к переходу в лиссабонскую «Бенфику», об этом проинформировал посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Как отметил журналист, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Ожидается, что в ближайшее время ди Мария поставит подпись под трудовым соглашением, которое будет рассчитано до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Анхель выступал за туринский «Ювентус». В составе «старой синьоры» полузащитник провел 40 поединков, забил восемь мячей и сделал семь голевых передач. Он покинул итальянский гранд в связи с завершением срока трудового договора.