Роналду: «Я здесь, продолжаю забивать и преследую свою мечту»

37-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду во вторник вечером провёл за свою национальную команду 200-й матч в карьере – он выпал на игру отбора на Евро-2024 против сборной Исландии. Более того, Роналду забил единственный гол матча в концовке встречи и благодаря этому его команда увезла домой ценные три очка.

Звездный игрок прокомментировал это знаменательное событие, которое точно останется в его памяти.

«200 игр с той же целеустремлённостью, ответственностью и самоотверженностью, как и в мой первый матч. Я здесь, я продолжаю забивать, преследую свою мечту и отдаю всего себя за команду, за нашу страну. Ради любви к Португалии», - написал Роналду в своей соцсети.

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