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«Аль-Хиляль» нацелился на португальского тренера

18 Июня 2023 • 22:18 Комментировать
Бенфика
...
Порту
08.08 22:45

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау интересен «Аль-Хилялю».

Саудовский клуб подыскивает нового рулевого, и 48-летний португалец – один из главных кандидатов на должность. По информации журналиста Экрема Конура, представители «Аль-Хиляля» запланировали встречу с наставником на ближайшее время.

Контракт Сержиу Консейсау с «Порту» рассчитан до конца сезона-2023/24. Прежде специалиста связывали с возможным назначением в «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус».

«Порту» под руководством Консейсау финишировал на второй строчке в чемпионате Португалии, на два очка отстав от «Бенфики».

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Сержиу Консейсау Аль-Хиляль
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