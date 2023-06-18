«Аль-Хиляль» нацелился на португальского тренера

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау интересен «Аль-Хилялю».

Саудовский клуб подыскивает нового рулевого, и 48-летний португалец – один из главных кандидатов на должность. По информации журналиста Экрема Конура, представители «Аль-Хиляля» запланировали встречу с наставником на ближайшее время.

Контракт Сержиу Консейсау с «Порту» рассчитан до конца сезона-2023/24. Прежде специалиста связывали с возможным назначением в «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус».

«Порту» под руководством Консейсау финишировал на второй строчке в чемпионате Португалии, на два очка отстав от «Бенфики».