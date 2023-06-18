Рамуш и Угарте – самые дорогостоящие игроки сезона в португальской Примейре

21-летний форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш и 22-летний пока ещё полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте признаны самыми дорогостоящими игроками португальской Примейры по итогам минувшего сезона. Так, оценочная стоимость обоих футболистов, по оценке Transfermarkt, составляет 50 млн евро.

Третье и четвёртое места – у 19-летнего центрального защитника «Бенфики» Антониу Силвы и у голкипера «Порту» Диогу Кошты. Оба игрока оцениваются порталом в 45 млн евро.

Пятёрку самых дорогостоящих игроков замыкает полузащитник «Порту» Отавиу – его стоимость оценивается 35 млн евро.

Напомним, что чемпионом Португалии в минувшем сезоне стала «Бенфика», всего лишь на два очка отстал «Порту». Бронзу взяла «Брага», «Спортинг» разместился на четвёртом месте.