Клубы АПЛ и Бундеслиги интересуются защитником «Бенфики»

Защитник Томаш Араужу, правами на которого владеет лиссабонская «Бенфика», находится в сфере интересов клубов АПЛ и Бундеслиги, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Все идет к тому, что 21-летний футболист сменит команду в текущее трансферное окно. При этом названия потенциальных покупателей Араужу пока не афишируются.

В минувшем сезоне защитник выступал на правах аренды за «Жил Висенте». Томаш принял участие в 26 поединках во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в пять миллионов евро.