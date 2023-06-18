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Клубы АПЛ и Бундеслиги интересуются защитником «Бенфики»

18 Июня 2023 • 10:40 Комментировать

Защитник Томаш Араужу, правами на которого владеет лиссабонская «Бенфика», находится в сфере интересов клубов АПЛ и Бундеслиги, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Все идет к тому, что 21-летний футболист сменит команду в текущее трансферное окно. При этом названия потенциальных покупателей Араужу пока не афишируются.

В минувшем сезоне защитник выступал на правах аренды за «Жил Висенте». Томаш принял участие в 26 поединках во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика трансферы футбола - лето 2023 томаш араужу
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