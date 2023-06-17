Ди Мария выбрал, где хочет играть

Бывший игрок «ПСЖ» и туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария, который сейчас находится в статусе свободного агента, может перебраться в португальскую Примейру.

Как сообщает в социальных сетях журналист Луис Мерло, подписать аргентинца хочет лиссабонская «Бенфика». Представители «орлов» уже вступили в переговоры с агентом чемпиона мира. Еще одним претендентом на Анхеля считается «Интер Майами», ряды которого недавно пополнил Лионель Месси. Сам же ди Мария хотел бы продолжить карьеру в Европе.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Анхель провел 26 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.