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Чемпионат Португалии

Ди Мария выбрал, где хочет играть

17 Июня 2023 • 11:13 Комментировать

Бывший игрок «ПСЖ» и туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария, который сейчас находится в статусе свободного агента, может перебраться в португальскую Примейру.

Как сообщает в социальных сетях журналист Луис Мерло, подписать аргентинца хочет лиссабонская «Бенфика». Представители «орлов» уже вступили в переговоры с агентом чемпиона мира. Еще одним претендентом на Анхеля считается «Интер Майами», ряды которого недавно пополнил Лионель Месси. Сам же ди Мария хотел бы продолжить карьеру в Европе.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Анхель провел 26 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анхель Ди Мария трансферы футбола - лето 2023
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