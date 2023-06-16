«Бенфика» готова продать Рамуша, цена вопроса – 90 миллионов евро + бонусы

Лиссабонская «Бенфика» готова расстаться со своим нападающим Гонсалу Рамушем. По информации от журналиста Джеймса Нёрси, «орлы» поручили агенту футболиста Жорже Мендешу ускорить сделку и начать переговоры с потенциальными покупателями.

Отмечается, что «Бенфика» будет требовать за своего нападающего около 90 миллионов евро + бонусы. Ранее одним из заинтересованных клубов был «Манчестер Юнайтед», который ещё в январе думал приобрести Рамуша на замену Криштиану Роналду.

21-летний Рамуш в прошедшем сезоне забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи в чемпионате Португалии, став вторым лучшим бомбардиром турнира после Мехди Тареми.