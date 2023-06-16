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«Бенфика» готова продать Рамуша, цена вопроса – 90 миллионов евро + бонусы

16 Июня 2023 • 13:57 Комментировать

Лиссабонская «Бенфика» готова расстаться со своим нападающим Гонсалу Рамушем. По информации от журналиста Джеймса Нёрси, «орлы» поручили агенту футболиста Жорже Мендешу ускорить сделку и начать переговоры с потенциальными покупателями.

Отмечается, что «Бенфика» будет требовать за своего нападающего около 90 миллионов евро + бонусы. Ранее одним из заинтересованных клубов был «Манчестер Юнайтед», который ещё в январе думал приобрести Рамуша на замену Криштиану Роналду.

21-летний Рамуш в прошедшем сезоне забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи в чемпионате Португалии, став вторым лучшим бомбардиром турнира после Мехди Тареми.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
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