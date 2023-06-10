Капитан «Бенфики» Николас Отаменди заключил новый контракт с клубом.

35-летний центральный защитник поставил подпись под договором, рассчитанным до июня 2025 года, о чём сообщила пресс-служба «Бенфики». Аргентинец мог покинуть ряды лиссабонцев по окончании сезона на правах свободного агента, но теперь этого не произойдёт.

Николас Отаменди выступает за «Бенфику» с момента перехода из «Манчестер Сити» в сентябре 2020 года. В завершившейся кампании он отыграл 46 поединков за «орлов» во всех турнирах, записав на свой счёт два забитых мяча и одну результативную передачу. В декабре Отаменди стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, отыграв во всех матчах.