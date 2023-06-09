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Чемпионат Португалии

«Бенфика» подписала американского футболиста

09 Июня 2023 • 07:21 Комментировать

Защитник молодежной сборной США Джошуа Уайндер, выступавший на клубном уровне за «Луинсвилл Сити», продолжит карьеру в чемпионате Португалии. Как информирует ESPN, 18-летний футболист перебрался в лиссабонскую «Бенфику».

По данным источника, сумма трансфера составила 1,2 миллиона евро. Американский клуб получит 20% от следующей продажи Уайндера.

В минувшем сезоне «Бенфика» стала чемпионом Португалии. Лиссабонский клуб опередил своего принципиального соперника - «Порту» - на два балла. В Лиге чемпионов «орлы» дошли до четвертьфинала, где уступили миланскому «Интеру» (0:2, 3:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика трансферы футбола - лето 2023 джошуа уайндер
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