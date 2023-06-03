​«Суеверие» - португальский клуб не меняет дизайн своих футболок уже семь лет

Руководство португальского клуба «Портимоненсе» уже семь лет не считает нужным разрабатывать дизайн новых домашних футболок для клуба, ограничиваясь лишь сменой гостевого дизайна. Время от времени меняется лишь спонсор, но и только.

А причина - в суеверии. Дело в том, что в сезоне 2016/2017 команда впервые в своей истории заработала путевку в высшую лигу, и, соответственно, те футболки были сочтены фартовыми и оставлены.

И действительно фартит - «Портимоненсе» остается в высшей лиге и по сей день, в только что закончившемся сезоне Примейры команда заняла пятнадцатое место.