Вертонген стал чемпионом Португалии, сыграв одну минуту в сезоне

Бельгийский защитник Ян Вертонген стал чемпионом Португалии в составе лиссабонской «Бенфики». Стоит отметить, что это первый трофей для 36-летнего футболиста с 2012 года.

Интересно, что в сезоне-2022/2023 опытный игрок провел в составе «орлов» всего одну минуту в рамках Примейры.

В начале сентября прошлого года Вертонген покинул лиссабонскую команду и перебрался на родину, подписав трудовое соглашение с брюссельским «Андерлехтом» на два сезона.

В чемпионате Бельгии защитник провел 23 поединка, в которых забил один гол и получил три желтые карточки. Ян известен болельщикам по выступлениям в АПЛ за «Тоттенхэм».