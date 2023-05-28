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Чемпионат Португалии

Вертонген стал чемпионом Португалии, сыграв одну минуту в сезоне

28 Мая 2023 • 10:17 Комментировать

Бельгийский защитник Ян Вертонген стал чемпионом Португалии в составе лиссабонской «Бенфики». Стоит отметить, что это первый трофей для 36-летнего футболиста с 2012 года.

Интересно, что в сезоне-2022/2023 опытный игрок провел в составе «орлов» всего одну минуту в рамках Примейры.

В начале сентября прошлого года Вертонген покинул лиссабонскую команду и перебрался на родину, подписав трудовое соглашение с брюссельским «Андерлехтом» на два сезона.

В чемпионате Бельгии защитник провел 23 поединка, в которых забил один гол и получил три желтые карточки. Ян известен болельщикам по выступлениям в АПЛ за «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Андерлехт Ян Вертонген
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